Oasport.it - Startlist slalom Semmering 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Domani, domenica 29 dicembre, è inlospeciale divalevole per la Coppa del Mondo femminile-2025 di sci alpino. La pista austriaca ospita il quarto appuntamento stagionale del circuito maggiore tra i pali stretti, completando così un weekend riservato alle specialità tecniche in cui si è disputato anche un gigante (vinto oggi da Federica Brignone).Ancora in contumacia di Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, la tavola è apparecchiata per tante atlete che possono ambire al podio e alla vittoria tra cui le varie Camille Rast, Lena Duerr, Zrinka Ljutic, Wendy Holdener, Anna Swenn Laon e Katharina Liensberger. Da non sottovalutare anche altre outsider di lusso come Sara Hector, Melanie Meillard, Lara Colturi, Neja Dvornik e Paula Moltzan.Federica Brignone, nuova leader della classifica generale di Coppa del Mondo grazie al successo odierno tra le porte larghe, ha scelto di non prendere parte allodi domani per riposare in vista del prossimo impegno in gigante a Kranjska Gora.