Ilrestodelcarlino.it - "Rock at the Opera", concerto con oltre trenta musicisti sul palco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

at the". Il titolo dice già tutto. E’ ilche trasforma in chiave sinfonica tante pietre miliari di gruppi che hanno fatto la storia, come Rolling Stones (foto), Led Zeppelin, AC/DC e Guns N’ Roses. Veri mostri sacri che hanno entusiasmato intere generazioni, i cui brani più noti rivivono nella nuova produzione di Duncan Eventi, che segue il successo decennale di ‘Queen At The’. Lo spettacolo, dopo il debutto a Genova il 15 gennaio e la successiva data a Pescara del 19, giovedì 23 gennaio approderà al Teatro delle Muse di Ancona, una delle due tappe marchigiane dello show (l’altra sarà il 17 aprile al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno). La direzione musicale è affidata a Dani Macchi, cofondatore dei Belladonna, chitarrista, compositore e autore di musiche per film come ‘Fahrenheit 11/9’ di Michael Moore e ‘Remember Me.