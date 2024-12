Ilfattoquotidiano.it - Quali sono i posti più sicuri in aereo? La “regola delle 5 file” e i punti in cui si ha “il 74% di probabilità di uscire indenni in caso di disastro”

Indi incidente, chi è seduto nelle ultimeha più possibilità di sopravvivere rispetto al resto dei passeggeri. È quanto emerge da una recente analisi condotta da Il Corriere, che ha consultato i database dell’ente americano d’aviazione (Faa) e, numeri alla mano, analizzato i dettagli di disastri negli Usa e nel resto del mondo in cui erano disponibili la configurazione interna deie le conseguenze fisiche dell’impatto – dalle modalità dei decessi al tipo di ferite riportate – su chi viaggiava. Dall’indagineemersi i dettagli di 50 schianti dal 1969 al 2013 con un risultato chiaro: alcune porzioni di cabinapiù sicure di altre. A metà tra le ali e la coda, a metà tra i due corridoi (in un velivolo per tratte intercontinentali) o con un affaccio su un corridoio, i passeggeri hanno il 74% didiindi incidente.