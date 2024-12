Dilei.it - Morgan dopo le accuse: “Sono stato cancellato dalla scena e privato della dignità”

Leggi su Dilei.it

Lenei confronti di, Marco Castoldi all’anagrafe, mosse dall’ex fidanzata Angelica Schiatti,di insulti, minacce, pedinamenti. Stalking. A distanza di tempo dallericostruzione degli eventi,ha scelto di parlare nuovamente di cosa gli è accaduto: allontanatoRai epubblica, ha definito quanto successo come una “onda distruttrice”.ledell’ex Angelica Schiatti“stata in silenzio per quattro anni”. A lungo abbiamo ignorato il calvario di Angelica Schiatti, e gli atti persecutori distati resi noti solamente di recente: mesi, Marco Castoldi parla di una “onda distruttrice” che gli è stata scaraventata “brutalmente addosso”. La relazione, durata dal 2019 al 2020, si è fatta assidua ma anche burrascosa, tanto che la Schiatti ha deciso di chiuderepochi mesi.