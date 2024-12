Mistermovie.it - Mister Movie | La Data di Uscita di Sinners subisce un ritardo, film horror di Michael B. Jordan e Ryan Coogler

Il thrillerdiretto da, che vede protagonistaB., ha subito un rinvio. Ecco cosa sappiamo sul nuovo capitolo della saga.Ilioso, diretto dae conB.nel doppio ruolo, ha visto il suo debutto nei cinema statunitensi posticipato. Originariamente previsto per il 7 marzo 2025, la nuovadiè stata fissata per il 18 aprile 2025. Il rinvio di poco più di un mese è stato annunciato dalla Warner Bros. Pictures, che ha anche confermato che ilsarà disponibile in IMAX.Un Cambio di Programma:Posticipato a AprileLa decisione di rinviareè stata presa per fare spazio a un altro atteso titolo. Infatti, la nuovadidicoincide con il debutto deldi fantascienza Mickey 17, diretto da Bong Joon-ho e con protagonista Robert Pattinson, che avrebbe dovuto uscire proprio il 7 marzo 2025.