Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2024 in DIRETTA: immensa vittoria per Federica Brignone! Tanti punti guadagnati su Gut!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.3014.12 Il settimo posto di Marta Bassino va salutato positivamente. In alcune sezione è tornata a sciare come sa. Serve solo ritrovare fiducia e poi la ritroveremo a lottare per il podio anche tra le porte larghe.14.11 La classifica di Coppa del Mondo di:1.(Italia) 2002. Sara Hector (Svezia) 1963. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 1404. Zrinka Ljutic (Croazia) 1255. Thea Louise Stjernesund (Norvegia) 11614.10 La classifica generale di Coppa del Mondo:1.(Italia) 3192. Camille Rast (Svizzera) 3013. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 2694. Sara Hector (Svezia) 2625. Cornelia Huetter (Austria) 2506. Mikaela Shiffrin (USA) 2457. Sofia Goggia (Italia) 2408.