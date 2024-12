Sport.quotidiano.net - Juventus-Fiorentina: probabili formazioni, orario e dove vedere la sfida

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 28 dicembre 2024 - All'Allianz Stadium si affrontano, che si presentano allaa pari punti in classifica, anche se i viola hanno giocato una partita in mezzo. I bianconeri cercano quella continuità di vittorie che è mancata fino ad ora per superare i ragazzi di Raffaele Palladino e provare ad accorciare rispetto alle prime. Stesso obiettivo dei toscani che vogliono dimenticare le due sconfitte con Bologna e Udinese e ricominciare a correre. La Vecchia Signora ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato contro la, tutte le con il punteggio di 1-0: i piemontesi non hanno mai registrato una serie più lunga di successi consecutivi tenendo la porta inviolata contro i viola nella loro storia in Serie A. I precedenti Laè la squadra che ha vinto più sfide contro lain Serie A: 82 in 170 precedenti.