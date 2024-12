.com - In tilt i siti di Farnesina, Malpensa e Linate: attacco hacker filorussi

Leggi su .com

(Adnkronos) – Questa mattina iweb degli aeroporti die di Milano-e dellasono stati colpiti da uninformatico. Al momento le pagine internet dei due scali e quello del ministero degli Esteri risultano non raggiungibili agli utenti e a ogni tentativo di aprire iweb appare la scritta ‘La pagina non funziona’. A causare ilè stato unrivendicato su Telegram dal collettivofilorusso NoName057(16). “I russofobi italiani ricevono una meritata risposta informatica” scrivono gli. Sull’operatività dei voli dei due scali lombardi non ci sarebbero conseguenze e i disagi, al momento, sembrerebbero riguardare chi vuole controllare i voli in arrivo e in partenza. Il gruppo ha fatto sapere di aver attaccato anche altri obiettivi in Italia: idi Siena Mobilità, Gtt Gruppo Trasporti Torino, e Federtrasporto.