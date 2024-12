Iodonna.it - Il fenomeno dello "sharenting", significa fotografare e filmati in ogni momento della loro vita i propri figli e poi condividere le immagini sui social network. Questo comportamento, secondo alcuni esperti, rischia di trasformare i bambini in piccoli narcisisti

Se fossero previsioni del tempo, ci sarebbe da diramare l’allerta rossa o almeno l’arancione. Anche perché è in arrivo la tempesta perfetta per bambine ee nipoti, messi in posa per foto e video. Feste, recite scolastiche, cene famigliari, vacanze, scuole sci e ruzzoloni nella neve hanno scatenato e scateneranno infatti l’indice sullo smartphone, dove l’iconamacchina fotografica è la citazione dei clic di un tempo, delle stampe in bianco e nero e delle Polaroid destinate a scolorirsi negli anni. Il punto è che non ci si fermerà allo scatto, si posterà il risultato sui(di noi adulti, genitori e parenti) e sulle chat di amici e conoscenti, dando in pasto recite scolastiche, poesie natalizie, abbracci, stupore di fronte ai regali, prime curve sulla neve, visite in città d’arte.