Lettera43.it - I siti degli aeroporti di Linate e Malpensa in tilt: «Attacco hacker filorusso»

Leggi su Lettera43.it

webdi Milano-e Milano-nella mattinata del 28 dicembre sono risultati irraggiungibili, salvo poi tornare a operare, a seguito di un presuntoinformatico del gruppoNoName057. L’operatività dei voli non ha subito interruzioni, in quanto i sistemi di gestionescali aerei sono separati e non coinvolti. I disagi principali hanno riguardato i passeggeri che utilizzano i portali per controllare gli orari di arrivo e partenza dei voli. Oltre aglimilanesi, glihanno dichiarato di aver colpito anche idi Siena Mobilità, GTT Gruppo Trasporti Torino, il MinisteroAffari Esteri e Federtrasporto. Tra questi, solo alcuni risultano effettivamente non accessibili al momento. DDoS Alert NoName claims to have targeted multiple websites in Italy.