Ilrestodelcarlino.it - Fine anno deludente per l’Audax. Altra sconfitta e ultimo posto

Nelle ultime gare dell’Senigallia escedal PalaPanzini. Vince il Cus Ancona, pari del Corinaldo, perde lo Jesi. Nel femminile, successo per l’Atletico Chiaravalle. Serie A2. Non ce la faad aggiudicarsi la sfida con la Kappabi Potenza Picena. La(5-7, doppiette di Antronaco e Benigni, gol di Toppi) relega i senigalliesi all’solitario e causa le dimissioni dell’allenatore Diego Petrolati "sono stanco e scarico, non riuscivo più a trasmettere alla squadra ciò di cui aveva bisogno". A dare un punto di vista sull’incontro, invece il capitano, Emanuele Chiarizia. "Una vittoria avrebbe significato terz’, sebbene a pari punti. Al contrario, laci lascia soli all’ultima posizione, con 11 partite da giocare per sperare in un piazzamento migliore.