Del Piero fa sognare i tifosi della Juve | Storia incredibile Thiago Motta tanta roba

L’ex numero 10 e leggenda bianconera è tornato a parlare di un suo possibile ritorno alla ‘Vecchia Signora’Riecheggia sempre il nome di Alessandro Delper lantus e non potrebbe essere altrimenti considerando le gesta da giocatore dell’ex capitano con la maglia bianconera.Alessandro Del(LaPresse) – Calciomercato.itUna leggenda vivente, che il popolo bianconero da diversi anni rivorrebbe in società con un ruolo da dirigente o, perché no, da presidente. ‘Pinturicchio’ è tornato nuovamente sull’argomento e sul suo legame con la ‘Vecchia Signora’: “Allasono stato diciannove anni e sono stati unici. È stata unad’amoree con iil feeling è stato. Ne sono orgoglioso. Per il resto guardo al futuro con positività perché è il mio modo di essere”, le parole di Delalla ‘Gazzetta dello Sport’.