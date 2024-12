Ilrestodelcarlino.it - Dall’usura al favoreggiamento. Soldi per regolarizzare gli stranieri, indagati commerciante e addetti al Caf

Indagavano per usura ed estorsione, nei confronti di un macellaio titolare di un supermercato del centro, quando sono finiti in un presunto caso didell’immigrazione clandestina. Da vittima il, titolare dell’attività, è diventato indagato insieme alla moglie (a cui sarebbe intestata la ragione sociale del supermercato), a un loro conoscente (tutti e tre sono italiani e risiedono tra Ancona e Falconara) e due bengalesi che lavoravano in un Caf per reclutamento di manodopera straniera. L’avviso di conclusione indagini per i cinque sospettati, che hanno tra i 27 e i 38 anni, è stato notificato in questi giorni alle parti dalla Squadra mobile della polizia che per mesi ha osservato spostamenti e soprattutto ha intercettato conversazioni che hanno portato la Procura, con il pubblico ministero Marco Pucilli, a chiudere l’inchiesta con accuse gravi ma per le quali non è scattata nessuna misura cautelare (sono tuttia piede libero).