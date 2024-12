Ilrestodelcarlino.it - Cesena al giro di boa col fiato corto. Ma ora inizia un nuovo campionato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La seconda sconfitta al Manuzzi contro una non trascendentale Cremonese sancisce uno stato di fatto ormai abbastanza evidente: ilè in un trend negativo da cui fatica ad emergere, aggravato dall’infortunio di Cristian Shpendi, i cui gol fin qui sono stati una manna dal cielo. La classifica lentamente si deteriora, le dirette avversarie approfittano dello scontro diretto per sorpassare. E’ successo con la Juve Stabia, poi con la Cremonese che ha aumentato il distacco da 1 a 4 punti, la Carrarese, prossima avversaria, è dietro di un punto ed ha la freccia inserita. Giovedì si è chiuso ilne di andata con 25 punti, non pochi, ma la classifica è talmente corta che un ulteriore scivolone esterno a Carrara rischia di complicare tutto. Ilha ilsul collo di ben 5 squadre a 24 punti (Catanzaro, Bari, Palermo, Modena e appunto Carrarese).