Bobby Solo Alessandro Gassmann e Santo Versace tra gli ospiti di Domenica In

ROMA –29 dicembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 16^ puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier.La puntata si aprirà con Paolo Fox e un ampio spazio dedicato alle previsioni dei dodici segni dello zodiaco per il 2025, in studio numerosi: Giancarlo Magalli, Valeria Marini, Sonia Bruganelli, Alan Friedman, Pamela Prati, Pierpaolo Pretelli, Nino Frassica, Francesca Manzini, la Signora Coriandoli, Rossella Erra, Enrica Bonaccorti, Alessandra Mussolini e Rossanna Banfi. Il cantantesi esibirà accompagnato dalla sua band con alcuni dei suoi più grandi successi tra cui “Una lacrima sul viso”, “Se piangi se ridi” e “Blue suede shoes”; in studio presente anche la moglie Tracy Quade e il figlio Ryan.