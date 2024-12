Pianetamilan.it - Verona-Milan, insulti razzisti a Maignan: la decisione della Procura

Venerdì scorso, ilha vinto 0-1 contro ilgrazie al gol di Reijnders e Mike, a fine partita, si è lamentato con l'arbitro per degli. Episodi di razzismo che provenivano dalla curva gialloblù. Lo speaker del Bentegodi, dopo le proteste del portiere rossonero, ha invitato i tifosi a non fare cori di discriminazione razziale. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono state delle indagini riguardanti glinei confronti di. Martedì, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha comunicato che, dopo aver preso visione del rapportoFederale, ci sarà un'ulteriore indagine su quest'episodio. L'obiettivo è quello di individuare, in collaborazione col, i responsabili che hanno insultato il portiere delnel corso del secondo tempo del match e prendere provvedimenti.