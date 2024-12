Lettera43.it - Recuperata la seconda scatola nera dell’aereo precipitato in Kazakistan: cosa sappiamo

È statalapasseggeri della Azerbaijan Airlinesinil giorno di Natale. Lo strumento potrebbe far luce sulla causa del disastro in cui hanno perso la vita 38 persone. Dopo il bird strike si è fatta largo l’ipotesi che il volo 8432 della Azerbaijan Airlines, che si è schiantato nel tentativo di effettuare un atterraggio di emergenza vicino alla città kazaka di Aktau siadopo essere stato colpito dal sistema antiaereo russo.Memoriale per le vittime dello schianto (Getty Images).L’ipotesi del missile terra-area, avvalorata dai segni sulla carlingaL’aereo, partito da Baku e diretto a Grozny, ha deviato improvvisamente la rotta mentre stava sorvolando la Cecenia, area della Federazione in cui Mosca negli ultimi mesi ha usato spesso la difesa aerea contro i droni ucraini, una volta ricevuto il diniego di atterrare in Russia, nonostante la richiesta dei piloti.