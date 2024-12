Pianetamilan.it - Milan, Biraghi è l’uomo giusto? Ecco tutti i perché di un grande sì

Leggi su Pianetamilan.it

qualche giorno fa vi avevamo spiegato come ilfosse interessato all'acquisto di Cristianoin vista della sessione invernale di calciomercato. I rossoneri, infatti, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, vorrebbero concludere il trasferimento con la formula del prestito per rinforzarsi in un reparto in cui, al di là della crescita di Alex Jimenez, sembra necessario un innesto di esperienza. Quella del vice Theo Hernandez è una necessità da diverso tempo a questa parte e se il francese dovesse continuare a deludere come avvenuto negli ultimi mesi, non è escluso che sia proprio lui a perdere terreno nelle gerarchie di Paulo Fonseca. Ma quali sono i pro e i contro dell'eventuale arrivo di Cristiano? Non si può certo parlare di un calciatore in tenera età, dal momento in cui la carta di identità recita 32, ma forse è proprio questa sua esperienza il punto forte.