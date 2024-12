Iltempo.it - In Corea salta anche il presidente ad interim. “Ha partecipato all'insurrezione”

I parlamentari sudni hanno votato per la messa in stato di accusa deladHan Duck-soo, accusandolo di aver «attivamente all'» dopo il fallito tentativo del suo predecessore di imporre la legge marziale il 3 dicembre. «Dei 192 deputati che hanno votato, 192 hanno votato per l'impeachment», ha dichiarato ildell'Assemblea nazionale Woo Won-shik. Ladel Sud non riesce quindi lasciarsi alle spalle le turbolenze politiche scatenate dalla proclamazione della legge marziale da parte del predecessore di Han Duck-soo, che èprimo ministro. Han aveva preso il posto di Yoon Suk Yeol, sospeso in seguito a un voto parlamentare di sfiducia dopo il tentativo di sovvertire l'ordinamento democratico il 3 dicembre scorso, ma ora i parlamentari dell'opposizione hanno votato a favore della rimozione dall'incarico.