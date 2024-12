Ilrestodelcarlino.it - Coppia di anziani aggredita. L’uomo ora rischia la vita, resta in carcere il 40enne

Di tentato omicidio aggravato da futili motivi e minorata difesa delle vittime pertà e circostanze, lesioni personali, tentato incendio, violenza privata e danneggiamento è accusato ildi Comunanza arto dai carabinieri la sera del 23 dicembre scorso per una violenta aggressione ad unadia Comunanza.ieri mattina è comparso davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti che ha convalidato l’arresto e confermato la detenzione incosì come chiesto dalla Procura di Ascoli. Sono ancora gravissime le condizioni delaggredito, ricoverato in coma a seguito di una importante emorragia cerebrale traumatica: è in pericolo di. Ha riportato diverse fratture la moglie, ma la situazione è certamente meno grave.