Scuolalink.it - Concorso Docenti PNRR2: gli errori comuni da evitare nella compilazione della domanda

Il, organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, offre l’opportunità di entrare nel mondo dell’insegnamento per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Con la scadenza fissata al 30 dicembre 2024, è fondamentale compilare correttamente laperche potrebbero compromettere la candidatura. Di seguito, tutti i dettagli sui requisiti richiesti e glida. Requisiti per partecipare alPostiper la Scuola Secondaria Per accedere ai posti, è necessario uno dei seguenti requisiti: Opzione 1: Laurea idonea per la classe discelta con i CFU/CFA richiesti, più abilitazione specifica. Opzione 2: Laurea idonea con i CFU/CFA richiesti, più tre anni di servizio negli ultimi cinque (di cui almeno unospecifica classe di).