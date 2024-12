Thesocialpost.it - Caserta, capotreno aggredito con una testata: il giovane fugge, scatta la denuncia

Un controllo biglietti si trasforma in un’aggressione. Ilchiede il titolo di viaggio a un gruppo di ragazzi, ma uno di loro, senza biglietto, reagisce con violenza. È accaduto ieri pomeriggio, 26 dicembre, tra le stazioni di Santa Maria Capua Vetere e, sul treno 5189 in viaggio da Isernia a Napoli. Il, dopo aver colpito il ferroviere con unaal volto, è fuggito con i suoi amici una volta arrivato alla stazione di.Leggi anche: Follia al centro commerciale: due fratelli picchiati per uno sguardo di troppoLae le indaginiL’episodio è stato segnalato alla polizia. Gli agenti della Polfer hanno avviato le indagini e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione diper identificare il responsabile.