Boldi | De Sica? Mai litigato Canalis bellissima Con la Ferilli ciao ciao e basta La Muti…

Da quando i film di Natale non sono più insieme si parla della lite che avrebbe rotto il loro idillio. Massimoe Christian Deerano il latte e caffè del cinepanettone italiano. Il primo ha parlato dell'amico e collega in un'intervista al Corriere della Sera: «Non abbiamo mai, chi lo dice mente. Come fai a litigare con Christian? Impossibile. Può avere un momento d’ira, poi passa. Gli voglio bene. Non ci siamo mai mandati a quel paese. Le nostre famiglie si frequentano. Ci diamo appuntamento ogni 5 gennaio per festeggiare il suo compleanno», ha detto. E su Deha aggiunto: «Christian è un signore vero, un gentleman, al cinema abbiamo creato un genere che va ancora».ha parlato della sua carriera, del rapporto con Berlusconi ("Silvio era generoso, un vero amico",ndr) e della sua vita privata: «Marisa il grande amore? Mi ha dato tre figlie, le gioie più grandi della mia vita.