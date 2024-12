Auto a fuoco a due passi dal centro Paura a Sezze

Leggi su Dayitalianews.com

verso l’ora di pranzo in pieno. Un’parcheggiata dalle parti di Porta Pascibella ha improvvisamente preso. Le fiamme hanno completamente avvolto il mezzo che è quindi andato distrutto. L’in questione, difficile da riconoscere visti i danni causati dal rogo, era regolarmente parcheggiata e dovrebbe essere una BMW Station Wagon, quindi non un mezzo elettrico. Al momento non risultano persone coinvolte. Sul posto i Vigili delper le operazioni di spegnimento e la polizia locale per la gestione della viabilità. L'articoloa duedalproviene da Dayitalianews.