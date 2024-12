Ilrestodelcarlino.it - Aumentano le sanzioni da velox a Bologna, ecco la mappa delle multe

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 27 dicembre 2024 – Previsioni al rialzo per le. Il bilancio di Palazzo d’Accursio, infatti, considera entrate da contravvenzioni stradali per oltre 69,3 milioni di euro nel 2025, a fronte di 65,2 milioni dell’anno che sta terminando e 61,7 milioni dell’esercizio 2023. Guardando avanti, al 2026 e al 2027, gli incassi preventivati non cambiano, sfiorando sempre i 70 milioni. A incidere nelle stime in aumento per quest’anno – viene specificato nel documento del bilancio comunale – c’è la “messa a regime del potenziamentoattività di controllo, volte a migliorare la sicurezza stradale anche tramite l’utilizzo di ulteriori strumentazioni e nuove tecnologie (cioè gli auto, ndr)”. La conferma chee verbali rilevati personalmente dagli agenti dei vigili abbiano dato una ’spinta’ alle, è confermato dai dati della polizia locale dal 2020 al 2024 (aggiornati, però, al 30 settembre di quest’anno).