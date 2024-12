Ascolti tv Natale in casa Cupiello 3 3 milioni Montecristo 3 2

Leggi su Ildenaro.it

Serata di Santo Stefano nel segno della commedia eduardiana per eccellenza su Rai1:incon Vincenzo Salemme, in onda diretta dalla sede Rai di Napoli , ha vinto con 3346mila spettatori e il 20.5 % di share e punte oltre il 25% e vicine ai 4di telespettatori. Per niente distante Il conte dicon Pierre Niney e Pierfrancesco Favino che su Canale 5 ha segnato 3250mila telespettatori con il 18.98% di share. Su Italia 1 il film Una tata magica ha raccolto 1 milione e 85mila spettatori (6,36%). Su Rai2 BellaFesta con Pierluigi Diaco ha realizzato 624mila telespettatori (3.91%) mentre su Tv8 il film L’amore non va in vacanza ne ha registrati 601mila (3.66%). Su Rai3 il doc DallAmeriCaruso – Il concerto perduto, proposto in prima visione, è stato seguito da 580mila appassionati (3.