San Siro il progetto può rallentare ancora | al centro le indagini della procura cosa succede

San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Il progetto che doveva portare Inter  e Milan all’acquisizione di San Siro e delle aree circostanti è ora scosso da un nuovo sviluppo giudiziario che potrebbe mettere in discussione le tempistiche e le modalitĂ dell’operazione. Dopo la decisione del Tar della Lombardia, che ha respinto la richiesta di sospensiva relativa al vincolo sul secondo anello, tutto sembrava ormai pronto per un rapido accordo tra il Comune di Milano e i due club. Tuttavia, l’inchiesta sulla gestione urbanistica, che ha coinvolto figure chiave dell’amministrazione cittadina, potrebbe rallentare drasticamente i piani, mettendo sotto esame l’intero progetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

