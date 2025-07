autostrade 38 milioni di viaggiatori nei tre fine settimana di esodo

Nell’ultimo fine settimana di luglio e nei primi due di agosto, Autostrade per l’Italia si aspetta che 38 milioni di viaggiatori scelgano le arterie autostradali di Aspi per raggiungere le località di vacanza. L’ha dichiarato l’amministratore delegato Arrigo Giana durante l’assemblea pubblica di Federtrasporto che si è tenuta giovedì 17 luglio 2025 a Roma, anticipando le previsioni per i fine settimana dal 25 al 27 luglio, dal 1° al 3 agosto e dall’8 al 10 agosto, giornate in cui sono previsti i maggiori spostamenti verso le località di vacanza. «Le previsioni per le imminenti ferie sono in linea con il trend di crescita dei flussi autostradali che, dalla ripresa post pandemica, non si è mai arrestato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

