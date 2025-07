odore di fritto in cucina come eliminarlo col trucco della mela

Frittelle, polpette, crocchette: quanto è buono il fritto. finchĂ© non in giro e impregna le tende, i capelli, perfino i vestiti. L’odore che lascia in cucina può essere davvero invadente, soprattutto quando si frigge spesso o a lungo. E anche se spalanchiamo le finestre, a volte non basta. Esiste però un rimedio semplice, economico e completamente naturale: il trucco della mela. Sì, proprio una mela, tagliata a spicchi e messa nell’olio durante la frittura. Scopriamo come togliere l’odore di fritto in cucina con questo trucco, perchĂ© funziona e quali altri accorgimenti possiamo adottare per tenere l’aria di casa sempre fresca, anche dopo una frittura generosa. 🔗 Leggi su Dilei.it

