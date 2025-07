Tagli alla pesca Coldiretti Rimini | Un attacco al futuro del territorio pronti a mobilitarci

"Il taglio del 20% alle risorse della Politica Agricola Comune e la riduzione di due terzi dei fondi destinati alla pesca rappresentano un colpo mortale per il nostro territorio e per l’intero sistema agroalimentare italiano". È questa la denuncia che arriva da Coldiretti Rimini, per voce del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Coldiretti in prima linea. C’è ’Pesca Amica’ contro i furbetti dell’italian sounding - La pesca è in acque sempre più agitate. A metterlo nero su bianco è Coldiretti, che parla di un settore in difficoltà strutturale, messo sotto pressione dalla concorrenza del pesce importato e da abitudini di consumo ormai disconnesse dalla stagionalità e dal territorio.

Coldiretti: "Il taglio dei fondi della Politica agricola comune e della pesca un colpo mortale alle imprese" - "Il taglio del 20% alle risorse della Politica agricola comune e la riduzione di due terzi dei fondi destinati alla pesca rappresentano un colpo mortale per il nostro territorio e per l’intero comparto agroalimentare italiano.

Coldiretti Liguria: "Taglio dei fondi Ue, un colpo mortale per la pesca ligure" - Il drastico taglio ai fondi della politica agricola comune destinati alla pesca, annunciato dalla Commissione presieduta da Ursula von der Leyen, scatena la reazione di Coldiretti Liguria.

