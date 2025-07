Kelly Osbourne | bellissima e magrissima L’incredibile trasformazione negli anni

Kelly Osbourne, figlia del celebre Ozzy, è l’esempio più lampante di come crescere a Hollywood, figlia di star famose, non sia per niente facile, per non dire traumatico. Con un padre sempre in bilico tra normalità ed eccessi e una madre, Sharon, ossessionata dalla chirurgia (per sua stessa ammissione), Kelly e suo fratello Jake hanno trascorso un’infanzia e un’adolescenza per nulla ordinarie e hanno dovuto fare i conti molto presto con la pressione e l’invadenza dei media e l’incubo di dover rientrare in determinati canoni estetici e artistici, pena la gogna mediatica. Risultato? Kelly ha passato tutta la sua vita oscillando tra obesità e magrezza estrema, diete drastiche e abbuffate incontrollate. 🔗 Leggi su Dilei.it

