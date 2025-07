Andrea Cavallari evaso dopo la laurea | arrestato a Barcellona dopo due settimane di fuga

È stato arrestato a Barcellona Andrea Cavallari, il giovane evaso dopo la laurea lo scorso 3 luglio a Bologna. Il 26enne, condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), era riuscito a far perdere le sue tracce dopo aver discusso la tesi di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga: il cellulare in cella e i contatti albanesi per evadere il giorno della laurea - CORINALDO Potrebbe essere fuggito in Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo.

L’ultimo pranzo di Andrea Cavallari: brindisi e sorrisi, poi è sparito nel cuore di Bologna - Bologna, 8 luglio 2025 – Il pranzo in una saletta riservata, all’interno del bel locale di via Righi, ‘The man and the sea’, a due passi da via Indipendenza, ristorante con cucina marchigiana dove si servono piatti di pesce.

Andrea Cavallari fuggito dopo la laurea, l’appello del patrigno: “Rientra in carcere. Torna sui tuoi passi” - Bologna, 8 luglio 2025 – “ Ci voleva la scorta. Non dovevano farlo uscire da solo, è stato uno sbaglio”.

