La serie Samsung Galaxy S25 si aggiorna in Italia | tutte le novità

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra si aggiornano in Italia: scopriamo tutte le novità , che non comprendono la One UI 8. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - La serie Samsung Galaxy S25 si aggiorna in Italia: tutte le novitÃ

In questa notizia si parla di: galaxy - samsung - italia - tutte

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile - (Adnkronos) – Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo di Galaxy S25 Edge, il nuovo dispositivo che amplia la linea Galaxy S e ne ridefinisce i confini grazie a un design ultrasottile unito a prestazioni di alto livello.

Samsung Galaxy S25 Edge, display più resistente con Gorilla Glass - ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge, lo smartphone ultrasottile della serie Galaxy S, presentato da Samsung nei giorni scorsi – oltre che per un peso di appena 163 grammi – è caratterizzato anche da un telaio in titanio che offre una protezione duratura per l’uso quotidiano, e per il nuovo Corning Gorilla Glass Ceramic 2, un vetro ceramico progettato per la resistenza, utilizzato per il display frontale che offre una protezione avanzata e un design straordinariamente sottile.

Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge si assottiglia: nuovi sconti cumulabili - Sul Samsung Shop Online ci sono diversi sconti di lancio per acquistare Samsung Galaxy S25 Edge: ecco tutte le offerte! L'articolo Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge si assottiglia: nuovi sconti cumulabili proviene da TuttoAndroid.

#GalaxyWatch8Series e #GalaxyWatchUltra: tutte le novità dei nuovi smartwatch di @SamsungItalia disponibili in pre ordine da oggi! Vai su X

Ecco il nuovo #GalaxyFold7 di @samsungitalia Finalmente una svolta. Sottile e leggero. Come uno smartphone tradizionale ma con la marcia in più del display interno! Vi piace? Su YouTube l’anteprima con specifiche e prezzi. Ah, Samsung ha anche dato un Vai su Facebook

Galaxy Z Fold7 e Z Flip7: i nuovi pieghevoli Samsung sono già disponibili in Italia. Tutte le offerte; I 12 migliori smartphone Samsung del 2025, partendo dagli ultimi arrivati Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7; Nuovo aggiornamento in Italia per Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra.

Samsung Galaxy S25: offerta shock su eBay - L'ottimo Samsung Galaxy S25 con 12GB di RAM e 256GB di ROM è in offerta speciale su eBay: sfrutta il Coupon per acquistarlo a prezzo top. Da punto-informatico.it

Galaxy Z Fold7 e Z Flip7: i nuovi pieghevoli Samsung sono già disponibili in Italia. Tutte le offerte - Dal 9 al 24 luglio 2025, chi acquista Galaxy Z Fold7 presso i canali ufficiali (operatori, rivenditori autorizzati e Samsung. Scrive msn.com