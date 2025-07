Trasporti e logistica Italia tra le prime in Europa per volumi di traffico

Roma, 17 luglio 2025 – Il settore della logistica e dei trasporti in Italia ha dimostrato, oltre che una certa resilienza, una grandissima capacitĂ di reagire alle trasformazioni su scala globale che sono arrivate negli ultimi anni. Questo è quanto emerge dall'analisi 2024 dell'Osservatorio Freight Insights realizzata dal Centro Nazionale per la MobilitĂ Sostenibile (MOST) e dalla Fondazione Centro Studi Economia della Logistica e delle Infrastrutture. I dati, che andremo a presentare nei paragrafi seguenti, collocano tutt'ora il comparto in questione tra i punti di riferimento dell'economia italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trasporti e logistica, Italia tra le prime in Europa per volumi di traffico

In questa notizia si parla di: logistica - trasporti - italia - prime

"Valorizzare logistica e trasporti" - L’assemblea di Volandia ha sancito il passaggio di consegne da Roberto Grassi a Luigi Galdabini. Prima di lasciare spazio al successore, Grassi, alla guida di Confindustria Varese negli ultimi sei anni, ha lanciato alcune riflessioni con la sua relazione di fine mandato.

Lts Expo: alla Mostra d’Oltremare la prima Fiera nel Mezzogiorno dedicata a logistica, trasporti e servizi - Il panorama fieristico del Mezzogiorno si arricchisce di un nuovo e importante appuntamento: dal 27 al 29 giugno 2025, la Mostra d’Oltremare di Napoli  ospiterà  LTS Expo, il salone dedicato alla Logistica, ai Trasporti e ai Servizi  ideato da Progecta di Angioletto de Negri, con il patrocinio dell’Unione Industriali di Napoli, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, di Assoram, di Assologistica, di Confetra, di Federtrasporto e di UnionTrasporti.

Trasporti e logistica, Italpress lancia nuovo notiziario e magazine tv - ROMA (ITALPRESS) – Il mondo dei trasporti e della logistica è in piena evoluzione. Innovazioni tecnologiche, nuove norme e dinamiche geopolitiche avranno un impatto che sarà difficilmente prevedibile nel medio periodo.

Notizie dal trasporto e dalla logistica – 1 luglio 2025: Hupac aumenta i treni tra Italia e Germania – Detersivi contraffatti sequestrati a Trieste - A Rijeka terminal digitale per i camion - DB Cargo France trasporta per Ikea – Treno per semirimorchi tra Polonia e G Vai su Facebook

Trasporti e logistica, Italia tra le prime in Europa per volumi di traffico; Quali sono le prime dieci aziende logistiche piĂą rinomate in Italia?; Regolamento eFTI: avviata la prima sperimentazione in Italia.

Trasporti e logistica, Italia tra le prime in Europa per volumi di traffico - Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Freight Insights grazie al lavoro del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, il settore trasportistico è ancora tra i principali punti di riferimento d ... Si legge su quotidiano.net

Logistica e trasporti in Italia, un settore che guarda al futuro tra innovazione e sostenibilità - Nel trasporto marittimo, l’Italia mantiene il terzo posto in Europa per volumi movimentati: il traffico container cresce del 9,7% (2024 su 2019), quello Ro- Lo riporta italiaoggi.it