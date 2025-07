Non si è quasi neppure usciti da Wimbledon che già arrivano le rinunce di peso per i tornei della parte nordamericana del circuito. In casa WTA è Aryna Sabalenka a smuovere le acque con il forfait al WTA 1000 di Montreal, che ogni anno si alterna con Toronto per ospitare l’evento femminile e quello maschile. Queste le parole dalla sua comunicazione: “ Non vedo l’ora di iniziare lo swing sul duro nordamericano, ma per darmi le migliori chance di successo in questa stagione ho deciso che è nei miei migliori interessi saltare Montreal. Mi mancheranno i miei spettacolari fan canadesi, ma attendo di poterli vedere di nuovo il prossimo anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Aryna Sabalenka salterà Montreal nella strada verso gli US Open