DAMIANO DAVID raggiunge un nuovo importante traguardo

: è l’artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify. : è l’artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify, e il suo nuovo album domina la classifica con 8 brani presenti nella Top 30 Globale della piattaforma. “The First Time”, il singolo attualmente in rotazione radiofonica, è entrato nelle charts di 19 Paesi e si conferma virale anche su TikTok, con oltre 800 milioni di views globali. Ecco i brani attualmente nella Top 30 Globale di Spotify: – Next Summer #1 – The First Time #2 – Nothing Breaks Like a Heart #4 – Zombie Lady #9 – Voices #10 – Tangerine (feat. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - DAMIANO DAVID raggiunge un nuovo importante traguardo

In questa notizia si parla di: damiano - david - raggiunge - importante

Il video virale di Damiano David che balla fuori casa in mutande e ciabatte - È diventato ormai virale il video in cui Damiano David si “esibisce” in un balletto in felpa, ciabatte e boxer fuori casa.

La rinascita artistica di Damiano David con 'Funny Little Fears' - Il cantante dei Maneskin racconta la sua evoluzione personale e musicale. Leggi tutto Damiano David: il viaggio emotivo del suo primo album da solista su Donne Magazine.

Damiano David: da basket a Maneskin, solista di successo e nuove relazioni - Nato a Roma nel 1999 da genitori legati al mondo dell’aviazione, Damiano David ha avuto sin dalla tenera età l’opportunità di conoscere il mondo grazie ai continui spostamenti legati al lavoro dei suoi assistenti di volo, Daniele David e Rossella Sconamiglio.

Dopo la risonanza effettuata questa mattina, il team di Sinner ha prenotato un campo ad Aorangi Park per le ore 16 locali (le 17 in Italia) Sarà un test importante per valutare le condizioni del gomito destro dopo gli esami Vai su Facebook

È Damiano David l’artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify; Damiano David è un fenomeno anche da solo: è l’artista italiano più ascoltato al mondo; Damiano David :La solitudine è pericolosa.

Damiano David è l'artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify: 8 canzoni in Top 30, tour mondiale sold out - Damiano David raggiunge un nuovo importante traguardo: è l’artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify, e il suo nuovo ... Riporta msn.com

Damiano David è un fenomeno anche da solo: è l’artista italiano più ascoltato al mondo - Questi dati di Spotify dove, inoltre, il suo nuovo album domina la classifica con otto brani presenti nella Top 30 Globale Damiano David raggiunge un nuovo importante traguardo: è l’artista italiano p ... Secondo msn.com