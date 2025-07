Alfano e la cena vip del gruppo San Donato | le pillole del giorno

Con Angelino Alfano, alla guida del gruppo ospedaliero San Donato (un colosso se confrontato con quello di Antonio Angelucci ) serata “molto elegante” nella romana Villa Miani, con tanto di cena. Chi c’era? Il presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa, che ha dato il cambio, andando via, al figlio Geronimo, neo presidente dell’ Aci, che entrava. Immancabile la presenza di Gianni Letta, e poi ecco il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, i ministri Maria Elisabetta Alberti Casellati (Riforme istituzionali) e Orazio Schillaci, titolare del dicastero della Salute. Direttamente dal Copasir, il piddino Lorenzo Guerini, seguito a ruota da Gennaro Migliore. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Alfano e la cena vip del gruppo San Donato: le pillole del giorno

In questa notizia si parla di: alfano - cena - gruppo - donato

Il San Raffaele chiude in utile a 10 anni dall’acquisizione; A Roma il Summer Dinner di Gruppo San Donato e GKSD; L’attivismo di Ricci per la riconferma in Sace e i mal di pancia del Mef.

Cambio ai vertici del Gruppo San Donato e alla presidenza del ... - Cambio ai vertici del Gruppo San Donato e alla presidenza del Policlinico San Donato arriva l’ex ministro Angelino Alfano Rinnovo di molti incarichi nei consigli di amministrazione degli ... Scrive quotidianosanita.it

Alfano a capo holding gruppo San Donato - Notizie - Ansa.it - Il gruppo, che gestisce 19 ospedali (di cui 3 Irccs) e dal 2012 il San Raffaele, ritiene che il rinnovo ha l ... Segnala ansa.it