Calciomercato visite mediche e firma con il Napoli per Lucca

Milano, 17 luglio 2025 – Il definitivo semaforo verde è arrivato. Lorenzo Lucca diventerĂ a ore un nuovo giocatore del Napoli e quella di oggi sarĂ una giornata cruciale. L’attaccante classe 2000 è infatti arrivato a Roma dove, presso la clinica di Villa Stuart sosterrĂ le visite mediche prima di prima di sposare il progetto del club campione d’Italia con un contratto fino al 2031. L’intesa tra Napoli e Udinese è stata invece trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto (per questo la durata dell’accordo è di sei anni) per una cifra che – comprensiva di bonus – arriva a sfiorare i 35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato, visite mediche e firma con il Napoli per Lucca

