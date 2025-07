Dock Startup Lab DemoDay | premiate a Roma le realtà più innovative del 2025

Premiate a Roma, al Demo Day 2025 del programma Dock Startup Lab – riconosciuto tra i migliori in Europa dal Financial Times – le startup che hanno partecipato a un percorso di pre-incubazione di Unfold Tomorrow. Le startup vincitrici hanno ricevuto premi per 30 mila euro da Regione Lazio e Lazio Innova. Il primo premio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dock Startup Lab DemoDay: premiate a Roma le realtà più innovative del 2025

