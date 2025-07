AEW | Le reazioni del backstage dopo l’infortunio di Adam Cole

Come sappiamo, Adam Cole ha dovuto rendere vacante il TNT Title poco prima di All In Texas a causa di un nuovo infortunio che desta preoccupazioni sul suo futuro professionale. Cole ha subito una nuova commozione cerebrale dopo che era giĂ rimasto fermo a lungo per un infortunio di questo tipo. L’infortunio è occorso durante Collision e a quanto pare a seguito di alcuni colpi portati da Kyle Fletcher. Le reazioni interne. Parlando durante “The Hump”, Sean Sapp di Fightful Select ha parlato delle reazioni interne al backstage AEW dopo l’infortunio di Adam Cole. Alcuni membri del backstage avrebbero parlato con Kyle Fletcher cercando di fargli capire che bisogna sempre prestare la massima attenzione e cercare di preservare al massimo la salute dei colleghi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Le reazioni del backstage dopo l’infortunio di Adam Cole

