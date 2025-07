Treni | Passante di Milano chiuso un mese per lavori le alternative

Per consentire importanti lavori di manutenzione all’infrastruttura e nelle stazioni da parte del gestore RFI, il Passante Ferroviario di Milano sarĂ chiuso dal 28 luglio al 24 agosto fra Milano Rogoredo e Milano CertosaMilano Bovisa. In questo periodo i treni non circoleranno all’interno del Passante; sarĂ sospeso il servizio ferroviario nelle stazioni di Milano Lancetti, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Milano, egiziano accoltellato in piazza Oberdan insieme al suo rottweiler, portato all'ospedale da un passante, si cercano 3 uomini - Si cercano tre uomini che avrebbero seguito la vittima prima dell’aggressione A Milano un ragazzo egiziano è stato accoltellato al petto nel quartiere di Porta Venezia, in piazza Oberdan, insieme al suo cane, un rottweiler.

Ragazzino accoltellato (insieme al suo rottweiler) a Milano: un passante lo porta in ospedale, è gravissimo - L’aggressione e l’accoltellamento, poi la corsa disperata in ospedale grazie a un passante. Un ragazzino (che ha detto di avere 13 anni, ma medici che lo stanno curando gli avrebbero attribuito un'età compresa tra 25 e 30 anni) lotta tra la vita e la morte al Fatebenefratelli, dove è stato.

Ragazzino di 13 anni accoltellato a Milano: un passante lo porta in ospedale, è gravissimo - L’aggressione e l’accoltellamento, poi la corsa disperata in ospedale grazie a un passante. Un ragazzino (che avrebbe detto di avere 13 anni) lotta tra la vita e la morte al Fatebenefratelli, dove è stato accompagnato dopo essere stato ferito in zona Porta Venezia a Milano nel pomeriggio di.

Dal 19 luglio al 7 settembre chiudono le stazioni di Lanza e Moscova per lavori. La M2 è interrotta tra Cadorna e Garibaldi in entrambe le direzioni. I treni da Gessate/Cologno terminano a Garibaldi (cambio con M5), quelli da Abbiategrasso/Assago a Cad

