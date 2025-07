Milan Tare e Allegri ieri a cena | per le prossime mosse di calciomercato?

Milan, ieri cena di calciomercato tra Igli Tare e Massimiliano Allegri: si pianificano le prossime mosse tra acquisti e cessioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Tare e Allegri ieri a cena: per le prossime mosse di calciomercato?

In questa notizia si parla di: milan - tare - allegri - cena

Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…” - Un Federico Giunti scatenato. L’ex centrocampista del Milan si racconta a 360 gradi ai nostri microfoni: dall’esordio in Serie A a quella maglia di Roberto Mancini, senza dimenticare l’illustre esperienza al Milan.

Sabatini: "Milan, Tare è all'altezza e Allegri è sempre l'uomo giusto. Giuntoli? Il problema della Juventus è stato un altro" - Walter Sabatini a tutto campo: dalla stagione del Milan a quella della Juventus, passando per il futuro dei due club.

Milan-Bologna, presente all’Olimpico anche Tare | PM NEWS - Finale di Coppa Italia, Milan e Bologna si stanno giocando il trofeo nella cornice dello stadio Olimpico di Roma.

Milan, ieri cena di mercato tra il ds Igli Tare e Massimiliano Allegri Vai su X

Allegri: "L’Inter mi voleva? Ho scelto il Milan perché ho un forte legame affettivo con questo club. Quando Tare e Furlani mi hanno contattato, ci siamo visti subito. Ero davvero entusiasta e nel giro di un’ora avevamo già trovato l’accordo". Vai su Facebook

Milan, per Franco Ordine gesto Leao spiega bene flop scorso anno. Cena di mercato Allegri-Tare, cosa si sono detti; Il Milan deve fare una scelta importante: Doué la priorità , ma con Pubill si va verso la fumata bianca; Mercato a rilento: sprint per Pubill – Terracciano nuovo vice Maignan.

Milan, per Franco Ordine gesto Leao spiega bene flop scorso anno. Cena di mercato Allegri-Tare, cosa si sono detti - Dopo i primi giorni della nuova gestione tecnica con Allegri già si notano differenze rispetto a passato, il ds Tare pronto a piazzare nuovi colpi, ecco i nomi nel mirino ... Come scrive sport.virgilio.it

Milan, ieri sera cena di mercato tra Tare e Allegri: priorità stabilite - Per questo motivo la dirigenza è al lavoro a stretto contatto con il nuovo allenatore per cercare di creare una rosa all’altezza del club che rapp ... Lo riporta msn.com