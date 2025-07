Mika arriva con lo Spinning Out Tour le date

Mika è pronto a farci emozionare anche nel 2026 con lo Spinning Out Tour, la tournée più grande mai fatta dal cantante in Europa.  Al via sabato 19 luglio all’Arena Santa Giuliana di Perugia, nel prestigioso Umbria Jazz Festival, il tour estivo di Mika che sbarcherà poi il 20 luglio nella magica cornice dei Laghi di Fusine a Tarvisio per i trent’anni del No Borders Music Festival, il 22 luglio nel suggestivo contesto del Castello Carrarese dell’ Este Music Festival (Padova) e, infine, il 24 luglio a Gardone Riviera al Festival del Vittoriale Tener-a-mente, data già sold out. Mika è pronto a farci emozionare anche nel 2026 con lo Spinning Out Tour, la tournée più grande mai fatta dal cantante in Europa. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Mika arriva con lo Spinning Out Tour, le date

In questa notizia si parla di: mika - tour - spinning - arriva

Mika annuncia il tour europeo per il 2026, due le date italiane, i biglietti - Mika annuncia il tour europeo per il 2026 che toccherà anche l’Italia con due imperdibili live, i biglietti.

Mika, nel 2026 in tutta Europa con lo Spinning Out Tour - Mika, la superstar del pop mondiale nominata ai Brit Award e ai Grammy© e pluripremiata con dischi multi-platino, darà il via al suo più grande tour europeo da headliner nel 2026.

MIKA annuncia lo Spinning Out Tour 2026: doppia data in Italia e atteso nuovo album - MIKA, la superstar del pop mondiale nominata ai Brit Award e ai GRAMMY® e pluripremiata con dischi multi-platino darà il via al suo più grande tour europeo da headliner nel 2026, lo Spinning Out Tour.

MIKA info 06 48903278 Mika annuncia lo Spinning Out Tour per il 2026 con due imperdibili date in Italia! 2 marzo 2026 | Bologna, Unipol Arena 4 marzo 2026 | Torino, Sala Fucine OGR Torino Biglietti in vendita dalle 11 di OGGI!! Acqui Vai su Facebook

Il 4 marzo 2026 le OGR Torino si preparano ad accogliere il tour europeo Spinning Out di MIKA, la superstar del pop mondiale nominata ai Brit Award e ai GRAMMY. https://sguardisutorino.blogspot.com/2025/07/il-4-marzo-2026-le-ogr-torino-si.html… #ogrtori Vai su X

Mika, nel 2026 in tutta Europa con lo Spinning Out Tour; Mika torna in Italia nel 2026 per il suo Spinning Out Tour; Mika annuncia il tour europeo 2026 Spinning out tour.

Mika arriva con lo Spinning Out Tour, le date - Mika è pronto a farci emozionare anche nel 2026 con lo Spinning Out Tour, la tournée più grande mai fatta dal cantante in Europa ... Secondo 361magazine.com

MIKA: a marzo 2026 in concerto a Torino e Bologna per lo Spinning Out Tour - MIKA, la superstar del pop mondiale nominata ai Brit Award e ai GRAMMY® e pluripremiata con dischi multi- Segnala rockon.it