Mia figlia… Andrea Giambruno le parole toccanti sulla figlia Ginevra

Il mondo della politica italiana e quello dell’informazione si intrecciano nuovamente grazie a una conversazione destinata a far parlare. Andrea Giambruno, noto al grande pubblico non solo per la sua carriera da giornalista ma anche per essere stato il compagno della premier Giorgia Meloni, ha deciso di raccontarsi in modo inedito all’interno del format RedBox, realizzato dalla società di produzione “La Casa Rossa“. Questa realtà porta la firma di Francesca Verdini, compagna dell’attuale Vicepremier Matteo Salvini, dettaglio che aggiunge un ulteriore elemento di curiosità a una narrazione già densa di rimandi personali e politici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Giambruno riabilitato torna in tv, festa in osteria: “Era ora” ? L’articolo di Simone Canettieri Fine dell’editto, ora si può brindare con un Gattinari. Accompagnato certo da una pasta tricolore al pomodoro e un vitello tonnato. Eccolo Andrea Giambruno a pranzo Vai su Facebook

Andrea Giambruno, il toccante (e intimo) aneddoto sulla figlia Ginevra. Il video; Andrea Giambruno a Dritto e Rovescio: Non sono un molestatore, chiedo scusa alla mia famiglia per i fuori onda di Striscia; Giorgia Meloni, parole al miele per Giambruno: “È il miglior padre possibile. E lui sarebbe ancora innamorato.

Giambruno torna a Mediaset? Ecco la decisione di Pier Silvio sull'ex first gentleman - L’ex di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, si prepara a tornare in tv. Scrive monza-news.it

Il lato nascosto di Andrea Giambruno: spunta l’intervista inedita, il video - Sogni, verità e non solo: intervista inedita ad Andrea Giambruno che, di fatto, ha mostrato il suo lato nascosto. Segnala newsmondo.it