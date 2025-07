Ancora un grave incidente sul lavoro | crolla un intonaco operaio investito in pieno e ferito gravemente al braccio E’ successo stamane a Terracina

Un grave incidente sul lavoro ha avuto luogo questa mattina in via Sicilia, a Terracina, dove un operaio di circa 60 anni è rimasto ferito durante dei lavori di ristrutturazione all'interno di una palazzina. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato colpito da un improvviso crollo di intonaco, che gli ha provocato una lesione grave a un braccio. Intervento dei soccorsi e messa in sicurezza. Subito dopo l'incidente, è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all'operaio prima di trasferirlo d'urgenza presso l'ospedale.

