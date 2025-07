Vis Casilina calcio | un altro colpo top in attacco

Roma – Una potenza di fuoco per la Prima categoria della Vis Casilina. Non solo Federico Federici, il club del presidente Enrico Gagliarducci ha annunciato un altro eccezionale colpo per il reparto offensivo. Si tratta di Federico Capozzi, attaccante classe 1990 che ha una lunga carriera nelle. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: casilina - altro - colpo - calcio

PRIMA CATEGORIA, ARRIVA PALMIGIANI: “LA DIFFERENZA LA FARÀ L’UNIONE DEL GRUPPO” Roma – Secondo colpo ufficiale per la Prima categoria della Vis Casilina. La società del presidente Enrico Gagliarducci e del neo direttore generale Daniele B Vai su Facebook

Vis Casilina calcio: un altro colpo top in attacco; Vis Casilina (calcio, Prima cat.), arriva Palmigiani: “La differenza la farà l’unione del gruppo”; Vis Casilina (calcio, Prima cat.), arriva Palmigiani: “La differenza la farà l'unione del gruppo”.

Vis Casilina (calcio, Prima cat.), un altro colpo top in attacco. Ecco Capozzi: “Qui per fare bene” - Tempo di lettura 3 minutiClicca e condividi l'articolo Roma – Una potenza di fuoco per la Prima categoria della Vis Casilina. Lo riporta osservatoreitalia.eu

Vis Casilina (calcio, Prima cat.), arriva Palmigiani: “La differenza la farà l’unione del gruppo” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Roma – Secondo colpo ufficiale per la Prima categoria della Vis Casilina. Da osservatoreitalia.eu