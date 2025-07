Calciomercato Napoli cessione imminente | cifre e dettagli

Il Napoli è pronto a dire addio ad un calciatore, la sua cessione ora è imminente ed è pronto a lasciare i partenopei: cifre e dettagli dell’operazione Il calciomercato del Napoli è uno dei più movimentati in Italia e non solo, con tante questioni da risolvere sia in ottica entrata che uscita. Gli azzurri timonati da Giovanni Manna, direttore sportivo, sono pronti a realizzare strategie mirate per compiere al meglio la prossima stagione. In casa Napoli l’idea della società è ben chiara: rafforzare e completare al più presto la rosa, che già sta subendo numerose variazioni. Regalare ad Antonio Conte una squadra attrezzata già nel primo dei due ritiri è uno dei desideri del club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, cessione imminente: cifre e dettagli

In questa notizia si parla di: napoli - calciomercato - cessione - imminente

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche il Milan e la Juve Dopo il pareggio rimediato ormai una settimana fa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è obbligato a vincere le ultime due giornate di campionato per avere la certezza di vincere il campionato.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato Napoli, addio definitivo a Garnacho: c’è la conferma ufficiale - Per il Napoli sono arrivate delle dichiarazioni importanti di Garnacho sul suo futuro. Il Napoli, dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce, è atteso da un’altra gara molto importante.

Osimhen, svolta imminente: il Napoli vicino a chiudere con il Galatasaray "Si sta per sbloccare l'affare Osimhen: Il Galatasaray potrebbe versare al Napoli 40 milioni cash e 35 milioni a rate per l'attaccante nigeriano. Si lavora ad una chiusura in giornata" – Ora Vai su Facebook

Calciomercato Napoli: Lucca e Beukema pronti alle visite mediche, Osimhen verso la cessione; Napoli, possibile investimento per Lookman; Tmw: Beukema saluta tutti e lascia il ritiro, cessione imminente!.

Bye Bye Napoli, cessione chiusa: c’è la conferma diretta - Un calciatore è pronto a dire addio agli azzurri in questa sessione di mercato: l’imminente cessione è stata confermata in questi istanti Il Napoli continua il suo lavoro minuzioso in sede di calciome ... Riporta informazione.it

Napoli fra acquisti e cessioni: quote da addio per Anguissa e Raspadori - Uno degli obiettivi del calciomercato del Napoli continua a essere l'ingaggio di una seconda punta/esterno di qualità che possa colmare adeguatamente il vuoto lasciato dalla cessione di Khvicha Kvarat ... Secondo calciomercato.com