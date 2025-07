L’ Aula della Camera ha respinto con 142 voti contrari e 102 a favore la mozione presentata da Pd, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistra che chiedeva al governo di sospendere il memorandum in materia di cooperazione militare tra Italia e Israele, firmato nel 2003 e ratificato dal nostro Paese nel 2005, il cui rinnovo automatico è previsto ad aprile 2026. Respinto anche il primo capoverso del dispositivo, su cui era stata chiesta una mozione separata, che chiedeva di “avviare immediatamente il procedimento di denuncia formale dell’accordo”, esprimendo la volontĂ di estinguerlo. Nelle premesse della mozione si ricordava come a maggio un gruppo di giuristi avesse presentato una diffida formale al governo sollecitando l’interruzione del rinnovo automatico, in quanto l’accordo “rischia di violare i principi cardine della Costituzione italiana, oltre a rappresentare un sostegno implicito ai crimini contro l’umanitĂ e ai crimini di guerra perpetrati” dal governo di Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, il centrodestra boccia la mozione per sospendere l’accordo militare Italia-Israele. Conte: “Indecenti e ipocriti”