Gregorio Paltrinieri non nuoterà ai Mondiali in vasca | l’esito degli esami medici e il programma a Singapore

Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d’argento nella 10 km ai Mondiali di nuoto di fondo nonostante un infortunio al dito accusato nelle battute iniziali della gara andata in scena a Singapore. Il 30enne ha stretto i denti nonostante il dolore ed è riuscito a salire sul secondo gradino del podio, ma purtroppo gli esami medici condotti nelle ultime ore hanno portato a una sgradita diagnosi: microfrattura all’anulare. L’azzurro ha comunque deciso di prosegue l’avventura nella rassegna iridata e stanotte tornerĂ in acqua per cimentarsi sui 5 km, mentre nel weekend sono previste la 3 km knockout sprint e la staffetta 4×1500. 🔗 Leggi su Oasport.it Š Oasport.it - Gregorio Paltrinieri non nuoterĂ ai Mondiali in vasca: l’esito degli esami medici e il programma a Singapore

