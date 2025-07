Ngonge al Torino è cosa fatta opzione di riscatto fissata a 11 milioni Romano

Ngonge sarĂ un nuovo calciatore del Torino. Lo annuncia l’esperto Fabrizio Romano sul proprio canale ufficiale di X (ex Twitter ndr), parlando di un’opzione di riscatto di 11 milioni che il Torino potrĂ (o dovrĂ ) esercitare. Si tratta di una cifra al rialzo rispetto a quanto si diceva in precedenza, intorno ai 7-8 milioni. Evidentemente si tratterĂ di un diritto di riscatto che dipenderĂ dalla stagione che il belga porterĂ a termine in fatto di bonus sotto la guida di Baroni, che giĂ l’aveva allenato a Verona. Ngonge al Torino dal Napoli, affare fatto (Romano). Scrive così l’esperto di mercato su X: «Il Torino sta chiudendo per l’affare Cyril Ngonge dal Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ngonge al Torino è cosa fatta, opzione di riscatto fissata a 11 milioni (Romano)

